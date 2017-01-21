İzmir Büyükşehir'in Buca evleri için ikinci ihale açılıyor. 71 konut satılacak

Buca'da ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşa ettikleri konutların 71 dairesini daha satışa çıkarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Tınaztepe mahallesinde inşa ettikleri konutlardan 71 tanesini daha ihale ile satışa sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, insanları daha ucuza konut sahibi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Buca'ya yaptırdıkları konutlardan 71 tanesini daha satışa çıkarıyor. İhale ile satılacak olan konutlar 3+1 olup, 167 bin ile 204 bin TL arasında satışa sunulacak. İhale için son başvuru tarihi 6 Şubat 2017 olarak belirlenirken, başvuru için hiçbir şart da öne sürülmüyor.



Yapılan konutlar hakkında bilgi almak isteyenler tanıtım bürosuna hafta için saat 09.30 – 12.30 ve 13.30 – 15.30 aralarında giderek bilgi alabilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin ise ihaleye giriş belgelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğü’nden temin edebileceği öğrenildi. Şartname için konutların özelliğine göre satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında teminat bedelini ödemek gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan dairelerin fiyatları, özelliklerine ve konumlarına göre 167 bin ile 204 bin TL arasında değişiyor.



EVLERİN KONUMU



Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'da yapılan 578 konuttaki daireler, 3 oda 1 salona sahip ve net 112 metrekare. Konutlar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile ısı yalıtımlı ve çift asansörlü olarak inşa edildi. Kuzeyinde Buca Yedigöller Rekreasyon alanı, Buca Betontaş Kapalı Pazar Yeri ve Buca Telekom Santrali bulunan konutların güneyinde Akşemsettin İlköğretim Okulu, doğusunda 80. Yıl Betontaş İlköğretim Okulu, batısında ise Cumhuriyet Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu bulunuyor. Modern bir mimari ile deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen Buca Toplu Konutları, Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne 2.5 km, Buca Belediyesi’ne 3 km, İzmir-Çeşme otobanına 9 km uzaklıkta.. Kent içi ulaşım araçları ile de konutlara rahatlıkla ulaşmak mümkün.



Büyükşehir daha önce de aynı yerdeki evlerden 34'ü için ihaleye çıkmış, evler için 289 kişi teklif vermişti.



