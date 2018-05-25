İzmir Büyükşehir'in iftarında katılım rekoru kırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelliler ve aileleri için kurduğu iftar sofrasında rekor sayıda davetli ağırladığı. 4 bin 700 konuğun katıldığı gecede, çölyak ve fenilketonüri hastaları için de özel menüler hazırlandı. Konuklarıyla tek tek ilgilenen, onlarla hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Kocaoğlu, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen geleneksel iftar yemeklerinin sonuncusunda çok özel konuklarını ağırladı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in de katıldığı iftar yemeğine 100'ün üzerinde dernekten 4 bin 700 engelli ve aile fertleri katıldı. Bu iftar, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayında bugüne kadarki en büyük daveti olarak kayıtlara geçti. İftar yemeğine katılan çölyak ve fenilketonüri hastaları için ise özel menü hazırlandı.

Gece boyunca konuklarıyla neredeyse “tek tek” ilgilenen Başkan Aziz Kocaoğlu, istekleri dinledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Kocaoğlu, işitme engelliler için işaret diline çevrildiği konuşmasında, Ramazan ayının kentimize ve ülkemize huzur ve barış getirmesini dileyerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bütün hemşehrilerimizin olduğu gibi sizlerin de hayatını kolaylaştırma için elimizden gelen her türlü desteği, projeyi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. Tabi ki eksiklerimiz var; farkındayız. Ama iyi niyetle samimiyetle çalışıyor, sizlere layık olmak istiyoruz. Ramazan ayının dargınlıkların, küslüklerin bitmesine, herkesin birbiriyle barışmasına, yardımlaşma içinde olmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü öğrencileri ile Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, Başkan Kocaoğlu'na tablo hediye ederken, Fenilketonüri Hastaları Derneği Başkanı Songül Korkmaz da derneğe desteklerinden ötürü plaket verdi.

Özel konuklara özel mönü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar davetinde, glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetleri nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durması gereken çölyak hastaları ile yine özel diyetle beslenmek zorunda kalan fenilketonüri hastaları için ayrı masalar ve özel menüler hazırlanması, konuklar tarafından takdirle karşılandı.