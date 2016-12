İzmir Büyükşehir'in kentsel dönüşüm projeleri 4 saatte satıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’da kentsel dönüşüm projelerinde kullanmak için inşa ettiği konutların 34 dairesini ihale yoluyla satışa sundu. Büyük ilgi gören ihaleye 289 talep geldi. Konutlar 4 saat gibi kısa bir süre içinde satıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Tınaztepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde inşa ettiği 578 konuttan 34’ünün satışı için ihaleye çıktı. Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği ihaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe'nin başkanlık ettiği encümen toplantısında, 34 daire açık artırma usulüyle vatandaşlara satışa sunuldu. Satışların toplam bedeli 7 milyon 317 bin TL’ye ulaştı.





34 daire için 289 başvuru



Özellikleri ve konumlarına göre 160 bin ile 187 bin lira arasında değişen konutlarda yaşam kurmak veya yatırım yapmak isteyen İzmirliler'in ihaleye ilgisi de büyük oldu. 289 kişinin başvurduğu satış ihalesi 4 saat sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni, her bir daire için ayrı ayrı satış ihalesi gerçekleştirirken, talep ettikleri daireyi almak isteyen vatandaşlar arasında centilmence bir çekişme yaşandı. Belirlediği bütçenin üzerine çıkmamak için ihaleden çekilen vatandaşlar, daireyi almayı hak kazanan ihale arkadaşlarını kutlamayı ihmal etmedi.





“Taşınmak için sabırsızlanıyorum”



Ev kredisine uygun olarak da satış imkanın sunulduğu ihalede ilk sevinci Ayten Tanrıvedi yaşadı. İhale süresince çok heyecanlı olan Tanrıverdi, ihaleyi kazandıktan sonra çok mutlu olduğunu belirterek, “Kirada oturuyordum. Hem konumu hem de ekonomik olması nedeniyle Buca konutlarını tercih ettim. Bir an önce evime taşınmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu. İkinci daire için ihaleye katılan ve ev sahibi olan Rıfat Dongaz ise “Çocuklarım var. Buca konutlarını gezdim. Çocuklar için oyun ve yeşil alanlarının olması beni çok mutlu etti. Hem ekonomik hem güvenli. Taşınmak için sabırsızlanıyorum” dedi.



Yeni ihale yolda



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “kent dönüşümü” projelerinde kullanılmak üzere Buca’da yaptırılan konutlar 2009 yılında tamamlanmıştı. 9 bloktan oluşan 578 konutun “dönüşüm ihtiyacı dışında kalan” bölümünü uygun fiyatlarla satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, yeni yıldan itibaren 34 konut için daha ihaleye çıkacak.



Kentin her alanına yakın



3 oda 1 salondan oluşan net 112 metrekarelik konutlar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile ısı yalıtımlı ve çift asansörlü olarak inşa edildi. Modern bir mimari ile deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen Buca Toplu Konutları, Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne 2.5 km, Buca Belediyesi’ne 3 km, İzmir-Çeşme otobanına 9 km uzaklıkta bulunuyor. Kent içi ulaşım araçları ile de konutlara rahatlıkla ulaşmak mümkün.