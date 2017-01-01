İzmir Büyükşehir'in sporcularının 2016 bilançosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2016 yılını 44’ü uluslararası toplam 284 madalya ve 34 kupayla kapattı. 6 Avrupa ve 2 Balkan şampiyonluğu elde eden Büyükşehir Belediyesi, cimnastikte Ferhat Arıcan, okçulukta Yasemin Ecem Anagöz'le Rio Olimpiyatları’nda temsil edilmenin gururunu yaşadı. En başarılı branşı, 56 madalya ile tekvando oldu

Ülkemizin sporcu sayısı ve branş açısından en büyük kulüplerinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktı. Büyükşehirli sporcular, 2016 yılında 44’ü uluslararası toplam 284 madalya ve 34 kupa kazandı. 106 altın, 75 gümüş, 103 bronz madalya alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, uluslararası platformda ise tam 17 kez birincilik kürsüsüne çıktı.



Avrupa’da 6 madalya



Tekvandoda Simge Erensayın ümitlerde, judoda Dilan Doğan ümitler ve gençlerde, Çiçek Akyüz ise sadece gençlerde üç ayrı Avrupa şampiyonluğu unvanını elde ederek en başarılı 3 sporcu oldu. Dilan Doğan ile Çiçek Akyüz, aynı zamanda Balkan Şampiyonası’nda gençler ve ümitlerde tüm rakiplerini dize getirerek altın madalyaları boyunlarına taktı. Judocu Ahmet Yıldırım, aynı şampiyonada gençlerde gümüş madalya elde etti.



Okçular hedefi vurdu



İki okçu Aybüke Aktuna ile Yasemin Ecem Anagöz, Avrupa Grand Prix’inde büyükler kategorisinde gümüş madalyaya uzandı. Yasemin Ecem Anagöz, aynı zamanda Romanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda birincilik kürsüsündeki yerini aldı. Cimnastikçi Cansun Tosuner, Portekiz’de organize edilen Uluslararası Scalabis Cup’ta gençlerde bronzun sahibi olurken, buz sporlarında ise uluslararası platformda 6’sı altın 11 madalya İzmir’e geldi.



Rio olimpiyatları gururu



Cimnastikte Ferhat Arıcan ve okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, Brezilya’da düzenlenen Rio Olimpiyatları’nda mücadele etme onuru yaşadı. Ferhat Arıcan ilk turda şanssız bir şekilde elenirken, Yasemin Ecem Anagöz, en iyi 16’ya kaldı. Büyükşehir’in en başarılı branşı, 56 madalya ile tekvando oldu. Judoda 52, buz sporlarında 32, atletizmde 29, eskrimde 22, güreşte 16, okçulukta ise 15 madalya kazanıldı.





Engelliler yine zirvede



İzmir Büyükşehir Belediyespor, büyük önem verdiği engelli branşlarında da çok başarılı bir yılı geride bıraktı. Engelli sporcular, 3’ü uluslararası toplam 18 madalya ve 2 kupayı İzmir’e getirmeyi başardı. Engelsizmir projesi kapsamında başlatılan boccia branşı, 10 madalya ile 2016 yılının en başarılı engelli branşı unvanını elde etti. Görme engelli judocular, Türkiye Şampiyonası’ndan 2 altın, 2 gümüş madalyayla döndü.