İzmir Büyükşehir'in TIR'ı çocuklar için yollarda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak yörelerdeki çocukların okul öncesi eğitimi için kurduğu “Gezici Çocuk Dünyası” ile gönülleri fethediyor. “Taşınabilir eğitim modülü”nde çocukların zeka ve dil gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi ve ilkokula hazırlanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ayrıca annelere yönelik eğitim çalışmaları yürütüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında iki yıl önce hizmete giren “Gezici Çocuk Dünyası” TIR’ı Beydağ, Kiraz, Bayındır, Bayraklı ve Tire Gökçen Mahallesi’nin ardından, gelen talep üzerine bu kez yine Tire’de, bu kez TOKİ Konutları’nın olduğu bölgede hizmet vermeye başladı. Bu bölgede çocukları okul öncesi ile tanıştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ailelere yönelik eğitimlere de başladı.



“Gezici Çocuk Dünyası”nın Şehit Mehmet Çağlar Bölük İlköğretim Okulu’nda düzenlediği eğitim çalışması büyük ilgi gördü. Çocuklar TIR içinde zeka ve dil gelişimi eğitimleri alırken, anneleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi aile danışmanları tarafından “Anne-babanın çocuğun gelişimi üzerindeki rol, model, tutum ve davranışları” konusunda bilgilendirildi. Taşınabilir eğitim modülünde okul öncesi çocuklara nitelikli ve yenilikçi eğitim olanağı sunduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ailelere yönelik eğitimlerin farklı konu başlıkları ile devam edeceğini söyledi.





Hem zeka gelişimi hem sosyalleşme



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZKA ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen proje kapsamında ücretsiz verilen eğitimler, sabah 09.00 ile 16.00 arasında sürüyor. Anaokulu öğretmenleri eşliğinde güne sabah kahvaltısı ile başlayan çocukların görsel, bilişsel zekası ile dil gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi ve ilkokula hazırlanması hedefleniyor. Ayrıca velilere yönelik “Toplumsal Cinsiyet”, “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Yetiştirme Tutumları” ve “Aile İçi İletişim” konu başlıklarıyla eğitim çalışmaları yapılıyor.