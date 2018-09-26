İzmir Büyükşehir'in yaptırdığı ilk konutlar bitti

“Yerinde, adil ve yüzde 100 uzlaşma esaslı” kentsel dönüşüm modeliyle Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de yapımını tamamladığı ilk 9 bloktaki 280 daire ve 33 işyerini 29 Eylül’de hak sahiplerine teslim ediyor. Yapılan işi "10 numara" olarak nitelendiren vatandaşlar, kentsel dönüşümde "milat" olacak tapu dağıtım gününü sabırsızlıkla bekliyor

Kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek bir model uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere’de başlattığı ilk etap kapsamındaki konutlar, 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Tamamlanarak oturmaya hazır hale gelen ilk 9 bloktaki dairelerin sakinleri şimdi yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor. Teslim almadan önce dairelerini gezen ev sahipleri, hem yeni ve konforlu hem de güvenli ve sağlıklı binalarda oturacakları için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve yüklenici firma Folkart Yapı Sanayi Ticaret A.Ş.'ye teşekkür etti.

Büyükşehir'e güvendik, kimse mağdur olmadı

1975’ten beri Uzundere’de ikamet ettiğini söyleyen hak sahiplerinden Seracettin Dağtekin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bire bir çalışmalar yaptı. Bize neyin nasıl olacağını tek tek anlattı ve sonunda da bizi mağdur etmedi. Binalarımız yenilendi. Çok memnunuz, Yerimiz çok güzel oldu. Evlerimizi gezdik, işçiliği süper yapmışlar. Hiçbir sıkıntımız yok. 'Beğenmedik, kötü olmuş' desek haksızlık olur. Yanlış olur. Hiçbir kusuru yok. On numara… Ve kimse mağdur olmadı” şeklinde konuştu.

Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz

4 yaşında bir kız çocuğu annesi olduğunu söyleyen Ayşe Dağtekin ise düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Evimiz çok eski değildi ama kentsel dönüşüm projesi başlayınca biz de dahil olduk. Yıkılıp yeni ev sahibi olma fikri iyiydi. Ailece karar verdik bu fikre ve teslim almamıza birkaç gün kaldı. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Her şeyden önce düzenli bir çevre var. Caddeye çocuklarımızı çıkaramıyorduk, şimdi ben balkondan bakıp çocuğumu izleyebileceğim. Eskiden böyle bir endişemiz vardı, onu bırakıp evden dışarıya çıkaramıyordum. Evin önünde çocuk parkı var, güzel bir çevresi var. Sadece evle olmuyor, düzenli bir çevre de gerekiyordu.”

Satmaya kıyamadım

Sivas Yiğidolar Derneği Başkanı Turan Yıldırım ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duruşuyla ve anlatımıyla başından bu yana büyük güven verdiğini söyledi. Yıldırım, "Biz bu evleri yoksulluktan böyle yaptık, varlıktan yapmadık. 'Evlerimiz yıkılırsa ne yaparız' diye tereddüdümüz vardı. Şimdi yeni evlerimizi sayılı günler içinde teslim alacağız. Çok şükür, ben çok memnunum. Biraz borcum vardı, dairemi satıp onunla borcumu kapatmak istiyordum. Daireyi açıp gösterdiler, ben satmaya kıyamadım. Hiçbir şeyden şikayetimiz yok. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Ümit ettiğimizin de üstünde bir yer oldu” dedi.

Başkan Kocaoğlu: İlk hedefimiz 40 bin konut

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşüm için yaptıkları depreme dayanıklı, sağlıklı ve konforlu binaların birer birer yükselmesiyle, vatandaşların bu işe olan inancının giderek arttığını ve sürecin ciddi anlamda hız kazandığını söyledi. Başkan Kocaoğlu, "Her zaman söylüyorum. Kentsel dönüşümün başarısının temelinde, karşılıklı güven yatıyor. İzmir bunu sağladı ve başardı. Çünkü Belediye olarak hem vatandaşlarımıza hem de müteahhitlere verdiğimiz sözleri tuttuk. Örnekler ortaya çıktıktan sonra da hızlandık. İlk hedefimiz 40 bin sağlıklı konut üretmek. İzmir'deki bu modelin tüm ülkeye örnek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

4 Ekim'de 3. Etap'ın ihalesi var

Yıkılan eski konutların bulunduğu alanda "tamamı uzlaşmayla" gerçekleştirilmesi nedeniyle Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında 12 bin 809 m² alandaki 280 konut ve 33 işyeri bulunuyor. İzmir'in yerel yönetimi, Türkiye’de milat olarak tanımlanan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yüzde 100 uzlaşılan 422 konut ve 40 iş yerini kapsayan 2. etabın da temelini attı. 12 blok, 385 konut, 21 konut altı ticaret, 31 ticaret, 120 odalı otel ve 78 ofisi kapsayan 3. etap için ise 4 Ekim’de ihaleye çıkılacak.

Büyükşehir'den 7 bölgede dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etabı tamamlanan Uzundere ile birlikte kentin 7 ayrı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Örnekköy

Yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası ile sürdürdüğü Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki yeni konutların da etaplar halinde yapımına başladı. 18 hektarlık proje alanında toplam 3520 konut ve 338 adet iş yeri yer alıyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki alanın temel atma töreni ile 2. Etap kurası gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim'de Örnekköy 2. Etap için ihaleye çıkıyor.

Ege Mahallesi

Ege Mahallesi'nde de 70 bin m² alanda "yerinde dönüşüm" hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, alanda yaşayanların talep ve beklentilerini karşılayan, mevcut sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu gözeterek yeni yaşam alanları tasarlanan projeyi halk ile paylaştı. Bu doğrultuda başlayan uzlaşma görüşmelerinin halen devam ettiği ve projenin ilk etabını gerçekleştirmek üzere hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Ege Mahallesi 1. Etap için 27 Eylül’de ihaleye çıkyor.

Gaziemir Aktepe Emrez mahalleleri

1 milyon 220 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanı için kentsel tasarım ve mimari çalışmalarını kapsayan ulusal çapta “Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Proje yarışması” düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, eş değer ödül alan projelerden ve vatandaşlardan gelen taleplerle bir master plan çalışması ve mimari avan çalışması sürdürüyor.

Bayraklı

600 bin metrekare büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Halkın projeden beklentileri doğrultusunda hazırlanan kentsel tasarım ve mimari projeler bölge sakinleriyle paylaşıldı ve görüşmelere başlandı. Görüşme ve sözleşme süreci alandaki iletişim merkezinde halen devam ediyor.

Ballıkuyu

Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı 480 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanının 1. etabı için hazırlanan kentsel tasarım ve mimari projeleri hak sahipleri ve kamuoyuna tanıtıldı. Ballıkuyu İletişim Ofisi'nde görüşmelere başlandı.

Güzeltepe

Yaklaşık 210 bin metrekare büyüklüğündeki alanda durum tespitine ve proje hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.