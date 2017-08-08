İzmir Büyükşehir, kavurucu sıcaklarda da kimsesizlere sahip çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan evsiz ve kimsesizlere, tıpkı kış aylarının aşırı soğuklarında olduğu gibi yazın kavurucu sıcağında da kucak açıyor. Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’ndeki serin ortamda konuk edilen evsizlere, banyo ve temiz giysi olanaklarının yanında sağlık hizmeti de veriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle hava sıcaklıklarının oldukça arttığı şu günlerde sokaklarda yaşayan kimsesizleri unutmadı. Özellikle kışın dondurucu soğukları sırasında barınma olanağı olmayan evsizleri Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’nde konuk eden Büyükşehir Belediyesi, yazın aşırı sıcaklarında da "kimseyi kimsesiz" bırakmadı. Ailevi, ekonomik ya da ruhsal nedenlerle sokakta yaşamaya başlayan; parkları, bahçeleri, köprü altlarını, kaldırımları ve bankamatikleri kendine mesken edinenler, bunaltıcı sıcaklar sırasında da Güçsüzler Evi’ne sığındı.



Sokaktaki kimsesiz erkeklere yılın 12 ayı hizmet veren Türkiye’nin tek belediye kuruluşu Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, yazın aşırı sıcaklarında ortalama 52 kişiyi ağırlıyor. Güçsüzler Evi’ne gelenlerin sağlıktan giyime kadar her türlü ihtiyaçları gideriliyor.





Çalışacak durumda olanlara iş bulunuyor



18-60 yaş arası evsiz erkeklere kucak açan Örnekköy’deki bu merkez, öncelikle banyo olanağı ve temiz giysi olanağı sağlıyor. Ardından yemek ve yatak gibi temel ihtiyaçları karşılayıp sağlık hizmeti veriyor. Eşrefpaşa Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, Güçsüzler Evi'nde 3 ay süreyle misafir edilebiliyor. 60 yaş üzerinde olanlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda Huzurevi/Bakımevi merkezlerine yerleştiriliyor. Huzurevi sırası için bekleyenler, 3 ayı geçse de Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’nde kalmaya devam ediyor. Çalışmaya uygun olanlar ise İş ve İşçi Bulma Kurumu’na yönlendirilerek iş bulmaları sağlanıyor.





"Burada yaşama tutunduk"



Güçsüzler Evi’nde 2 aydır kalan 64 yaşındaki Mehmet Boyacıoğlu, izlenim ve düşüncelerini şöyle anlatıyor:



“Burada üç öğün yemek yiyoruz; sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği hepsi de çok güzel. Çalışan elemanlar çok iyi. Çamaşırımız yıkanıyor, temiz yaşama imkanı buluyoruz. İçerde klima çalışıyor. Gece-gündüz bu sıcaklarda sokaklarda bırakmadılar bizi.. Burada çalışan herkesten, özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’ndan Allah razı olsun."



Geçirdiği trafik kazasından sonra Güçsüzler Evi'ne gelen İsmail Mahsunyanar ise “Temmuz’un 6’sında bir trafik kazası geçirdim. Bacaklarım ve kolum kırık. Akrabam yok, kimsem yok! Tek başına yaşayan bir insanım. Hastaneden buraya gönderdiler. Öncelikle yönetim çok iyi.. Buradaki arkadaşlar bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Barınma, giyinme; hastaysanız hastane ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Çayımız, kahvemiz var. Traşımızı yapıyorlar. Masa tenisi oynuyoruz. Kısaca burada yaşama tutunuyoruz. Büyükşehir'e çok teşekkürler" şeklinde konuştu.





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Sokakta yaşayan kimsesizleri bildirmek isteyen İzmirliler, 361 00 82- 361 71 51 numaralı telefondan Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’ne ulaşabiliyor. Burada verilen hizmetten, kendi işini yapabilir derecede sağlıklı, akli dengesi yerinde olan ve sürekli tedavi gerektiren hastalığı bulunmayan kimsesiz erkekler yararlanabiliyor. Sokakta kalan kadınlar ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından konuk ediliyor.