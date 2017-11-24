İzmir Büyükşehir Meclisi'nde kredi notu tartışması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in verdiği en yüksek not olan AAA’yı korumasının gurur verici olduğunu ancak notların dışında İzmir’in sokaklarındaki gerçeğin bambaşka olduğuna dikkat çeken AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan ‘Bizim için önemli olan para ile alınan kredi notu değil’ dedi. Doğan’ın eleştirine ise Başkanvekili Aydoğan şöyle cevap verdi: "İpe sapa gelmez şeyler söylemeyeceksin. Sadece işin meclisi karıştırmak. Biz, 4 milyonluk bir kenti yönetiyoruz. Neden hükümete vermediler AAA? O da para veriyor"



Notlar yetmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı beşinci birleşimi Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleştirildi. Oturumun dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in verdiği en yüksek not olan AAA’yı korumasının gurur verici olduğunu ancak notların dışında İzmir’in sokaklarındaki gerçeğin bambaşka olduğunu savundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıllık süreçte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına 1 milyon 300 bin lira ödediğini ifade eden Doğan, Büyükşehir’in hizmetlerini eleştirdi. Doğan, ‘Alınan notlar gurur verici ancak sadece bu alınan notlar yetmiyor. Kredi notu başka sokaklardaki gerçekler başka. Bizim için önemli olan para ile alınan kredi notu değil’ dedi.

Doğan, Moody’s tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verilen AAA notuyla ilgili şu eleştirilerde bulundu: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına ödediği paralarla ilgili bir çalışma yaptım. 2016’da 187 bin 55 lira, 2017 yılında ise 220 bin lira para ödenmiş. Dağıtılan bütçe kitapçıklarında ise 2018 yılı ile ilgili olarak söz konusu kurumlara 330 bin lira para ödeyeceğimizi görüyoruz. Karşınızda 10 yılda harcanan yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık harcama kalemi söz konusu. Alınan notlar gurur verici ancak sadece bu alınan notlar yetmiyor. Notların dışında bambaşka bir gerçek var. Kredi notu başka sokakların gerçeği başka. Önemli olan İzmirlilerin hangi notu verdiği?



Hükümette para veriyor o niye AAA alamadı?

Doğan’ın sözleri üzerine Aydoğan, ‘Bundan sonra sana dakika vereceğim öyle konuşacaksın’ diyerek araya girdi. Doğan ise, ‘Bana talimat veremezsin ben grup başkanvekiliyim’ dedi. Bunun üzerine Aydoğan, ‘O zaman ipe sapa gelmez şeyler söylemeyeceksin. Sadece işin meclisi karıştırmak. 4 milyonluk bir kenti yönetiyoruz biz. Neden hükümete vermediler AAA? O da para veriyor’ diye sordu.

Not yüksek ama şehirdeki projeler bitmiyor!

‘Bir yanda notlar var bir yanda gündeme getirilmeyen işler...’ diyen Doğan, şöyle devam etti: Bu kentin yüksek notlarının yanında sokaktaki gerçekler de var. 14 yılık süreç içinde sadece 4 otopark yapıldı. Otopark hesabında 50 milyon yatarken bu para otopark yapımına kullanılmıyor. 14 kere otoparka zam yapıldı. Halen bu kentin ilçelerinde birçok kanal ve altyapısı olmayan ilçeler var. Bunu söylemek yanlış mı? Bunu burada konuşmayıp Kanarya Sevenler Derneği’nde mi konuşacağız? Projeler bitmiyor. 8 yıldır projesi hazır olan opera binası hala ihale edilemedi. 20 elektrikli otobüsü anca aldınız. Bizim için önemli olan para ile alınan kredi notu değil. Hizmet üretmiş, sokaktaki vatandaşını mutlu etmiş ama kredi notu düşük olan öyle belediyeler gördük ki!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise, ‘Bunda cevap verecek bir şey yok’ diyerek meclis oturumunu sona erdirdi.