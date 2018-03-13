İzmir Büyükşehir mecliste İZBAN tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN’daki artı para uygulamasının vatandaşları mağdur ettiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, ‘AK Parti grubu olarak İZBAN’daki artı para yerine otoyollarda uygulanan ücret toplama sisteminin getirilmesini öneriyoruz’ dedi

Ali Budak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumu yöneten Aydoğan ilk konuşmasını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında yaptı. Aydoğan, ‘Dünyanın neresine giderseniz gidin kadın daha üretendir. Hiçbir coğrafyanın kadını Türk kadınıyla mukayese edilemez. Türk kadını bunu ispatladı. Her zor şartlarda ailesinin yapısını sırtlamıştır. Son dönemde bazı olumsuzluklar oluyor ama Türk halkı kadına karşı saygılıdır. Kadına karşı başı önde eğiktir. Olumsuz örneklerle öne çıkmamak lazım. Kadınlara minnettarız. Türk halkı kadınlara gerekli değeri vermektedir. Bazı münferit olaylar bizden değildir’ dedi.



Artı para yerine otoyol önerisi



Raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti veren



Vatandaşın kartında en az 10 lira bulundurma zorundalığı olmayacak



Aydoğan’a ‘Dilerseniz bir gün beraber bir İZBAN istasyonuna gidelim ve bu kaosu canlı canlı birlikte yaşayalım’ diyen Doğan, şöyle devam etti: Tıpkı otobanlarda devletin getirdiği sistem benzeri bir uygulamaya geçilmesini öneriyoruz. İZBAN’a binen vatandaşlarımız girerken yine validatörlere kartını okutacak, ilk okutuşta herhangi bir ücret kesilmeyecek. Validatöre okutulan kartta ilk seferde bilgi olarak kişinin tam, öğrenci ya da 65 yaş emeklisi olduğunu belirtir ibare görüntülenecek ve para kesilmeyecek. Vatandaşlarımız çıktığı gişelerde kartını yeniden okuttuğunda gittiği mesafe kadar ödeme gerçekleştirecek. Yani kartını elektronik gişelerine okutacak olan yolcularımızın gittikleri kadar ücreti kartından kesilecek. Böylece elektronik ulaşım kartlarına 10 liralık yükleme zorunluluğu da ortadan kalkacak. Ayrıca kartında an itibari ile bakiyesi kalmayan vatandaşımız da mağdur olmadan yolculuğunu yapmış olacak. Yani kartında acil durumda bakiyesi olmasa bile yolculuğunu yapmış olacak. Sistem bu sayede kartında bakiyesi olmayan İzmirlilere avans vermiş olacak. Vatandaşa tanınan bu avans ile gerçekleşen borcu da kartını ilk dolum yaptığı esnada önceden sistemde yer alan kart bilgilerinden faydalanarak dolum cihazlarından ücret mahsup edilecek. Sistemde yapılacak ufak teknik değişikliklerle eksi bakiye getirilip 90 dakika uygulaması da sürdürülebilir. İzmirli hemşerilerimiz bu ilgiyi hak ediyor. Ayrıca hemşerilerimiz borçlarına sadıktır. İlk dolumda bu eksik ücretler telafi edilebilir. Belediye inat etmesin bu sistemi uygulamaya geçirsin.



TCDD itirazda bulundu mu?



Doğan’ın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Bülent Çetinkaya söz aldı. Çetinkaya, “Benim anlayamadığım bir şey var. İZBAN şirketi benim bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları otaklığında. Genel müdürü de devlet demiryollarının atadığı kişidir. Bu yönetim kurulunda Devlet Demiryolları kısmı buna itiraz etmiş midir, etmemiş midir? Zarar ediyoruz diyerek zam yapılmasını istemiş midir, istememiş midir? Bu uygulamanın İstanbul’da da yapıldığını biliyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdi.



‘İZBAN, getirilen bu eleştirilere cevap verecektir’



Doğan’ın eleştirilerine yanıt veren Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise, “İZBAN bir kamu kuruluşudur ortağı kim olursa olsun eleştirilir. Sizin bu önerileriniz İZBAN yönetim kurulu tarafından değerlendiriliyor. Herhalde onlar da yakında en uygun şekilde ortaya çıkacak ve açıklamada bulunacaklardır’ dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumu yöneten Aydoğan ilk konuşmasını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında yaptı. Aydoğan, ‘Dünyanın neresine giderseniz gidin kadın daha üretendir. Hiçbir coğrafyanın kadını Türk kadınıyla mukayese edilemez. Türk kadını bunu ispatladı. Her zor şartlarda ailesinin yapısını sırtlamıştır. Son dönemde bazı olumsuzluklar oluyor ama Türk halkı kadına karşı saygılıdır. Kadına karşı başı önde eğiktir. Olumsuz örneklerle öne çıkmamak lazım. Kadınlara minnettarız. Türk halkı kadınlara gerekli değeri vermektedir. Bazı münferit olaylar bizden değildir’ dedi.Raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti veren İZBAN ’daki artı para uygulamasının vatandaşları mağdur ettiğini vurgulayan AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan, AK Parti grubu olarak öneriyi getirdiklerini söyleyerek, ‘Bunun yerine otoyollarda uygulanan ücret toplama sisteminin getirilmesini öneriyoruz. 15 Şubat’tan itibaren İZBAN’da uygulamaya giren ‘Artı Para’ uygulaması kentte birçok vatandaşın mağduriyetine yol açtı. Halkımızın binlerce imza ile karşı çıktığı ve iptal davaları açıldığı sistem ile ilgili uygulama bazında sıkıntılar mevcut. Daha iyi hizmet sunmak adına görüşlerimizi paylaşmak isterim. Bunun yerine otoyol gişelerinde uygulanan ücret toplama sistemine geçilmesine öneriyoruz. Günde 1 milyonu aşkın İzmirlinin kullandığı İZBAN’daki bu sistem sıkıntılar getirdi. Bu durum açıkça parası olmayan binmesin demektir. Bu durum ne yazık ki kamu hizmetlerinin niteliğine aykırıdır. Sizlere Kocaoğlu’nun halkın istemediği hiçbir şey olmaz sözünü hatırlatmak istiyoruz. Gelin bu yanlış uygulamadan vazgeçin. Halkın karşı çıkmasına rağmen zorla dayatılan sistemin yerine daha uygulanılır bir uygulamayı hayat geçirelim’ diye konuştu.Aydoğan’a ‘Dilerseniz bir gün beraber bir İZBAN istasyonuna gidelim ve bu kaosu canlı canlı birlikte yaşayalım’ diyen Doğan, şöyle devam etti: Tıpkı otobanlarda devletin getirdiği sistem benzeri bir uygulamaya geçilmesini öneriyoruz. İZBAN’a binen vatandaşlarımız girerken yine validatörlere kartını okutacak, ilk okutuşta herhangi bir ücret kesilmeyecek. Validatöre okutulan kartta ilk seferde bilgi olarak kişinin tam, öğrenci ya da 65 yaş emeklisi olduğunu belirtir ibare görüntülenecek ve para kesilmeyecek. Vatandaşlarımız çıktığı gişelerde kartını yeniden okuttuğunda gittiği mesafe kadar ödeme gerçekleştirecek. Yani kartını elektronik gişelerine okutacak olan yolcularımızın gittikleri kadar ücreti kartından kesilecek. Böylece elektronik ulaşım kartlarına 10 liralık yükleme zorunluluğu da ortadan kalkacak. Ayrıca kartında an itibari ile bakiyesi kalmayan vatandaşımız da mağdur olmadan yolculuğunu yapmış olacak. Yani kartında acil durumda bakiyesi olmasa bile yolculuğunu yapmış olacak. Sistem bu sayede kartında bakiyesi olmayan İzmirlilere avans vermiş olacak. Vatandaşa tanınan bu avans ile gerçekleşen borcu da kartını ilk dolum yaptığı esnada önceden sistemde yer alan kart bilgilerinden faydalanarak dolum cihazlarından ücret mahsup edilecek. Sistemde yapılacak ufak teknik değişikliklerle eksi bakiye getirilip 90 dakika uygulaması da sürdürülebilir. İzmirli hemşerilerimiz bu ilgiyi hak ediyor. Ayrıca hemşerilerimiz borçlarına sadıktır. İlk dolumda bu eksik ücretler telafi edilebilir. Belediye inat etmesin bu sistemi uygulamaya geçirsin.Doğan’ın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Bülent Çetinkaya söz aldı. Çetinkaya, “Benim anlayamadığım bir şey var. İZBAN şirketi benim bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları otaklığında. Genel müdürü de devlet demiryollarının atadığı kişidir. Bu yönetim kurulunda Devlet Demiryolları kısmı buna itiraz etmiş midir, etmemiş midir? Zarar ediyoruz diyerek zam yapılmasını istemiş midir, istememiş midir? Bu uygulamanın İstanbul’da da yapıldığını biliyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdi.Doğan’ın eleştirilerine yanıt veren Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise, “İZBAN bir kamu kuruluşudur ortağı kim olursa olsun eleştirilir. Sizin bu önerileriniz İZBAN yönetim kurulu tarafından değerlendiriliyor. Herhalde onlar da yakında en uygun şekilde ortaya çıkacak ve açıklamada bulunacaklardır’ dedi.