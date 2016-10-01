İzmir’in “kültür-sanat kenti” olması hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak teknik alt yapısıyla “Türkiye’nin en nitelikli konser salonu” olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ni (AASSM) hizmete alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine üstün niteliklere sahip bir opera binasını kente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi planlanan ihalenin ardından, Cumhuriyet tarihinin “opera sanatına özel” ilk binası İzmir’den yükselecek.



Kentin simge yapılarından birisi haline gelmesi beklenen İzmir Opera Binası için 2016 yılı sonuna kadar ihaleye çıkılması hedefleniyor. Karşıyaka Mavişehir girişine yapılacak olan Opera binası inşaatının 2017 yılında başlaması öngörülüyor.





Dünya starları İzmir’e akacak



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin kültür-sanat zenginliğine çok önemli bir katkı koyması beklenen opera binasının da bir tür “alt yapı yatırımı” olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu, “Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi gibi bir binanınız yoksa, gönlünüzün istediği bir orkestrayı davet edemiyorsunuz. Hatta Türkiye’ye davet edemiyorsunuz. Sanatçı önce geleceği mekanın özelliklerini soruyor. Opera da bu anlamda İzmir’i dünyada çok özel bir yere getirecek” dedi.





İzmir’in gururu



İzmir Devlet Opera ve Balesi eski Müdürü, Opera Sanatçısı Aytül Büyüksaraç ise “Bir rüya gerçek oluyor” diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Büyüksaraç, “Burası sanat sevmeyenlere bile sanatı sevdirecek bir mekan olacak. İftiharla gösterilebilecek bir bina olacak. Çok mutlu ve gururluyum. En büyük dileğim burada şarkı söyleyebilmek” şeklinde konuştu.





Tramvay bağlantısı da olacak



Ulusal Mimari Proje yarışması yöntemi ile elde edilen ve 2012 yılında sözleşmesi imzalanarak çizimine başlanan proje kapsamında, 1435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahnesi, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi ile prova salonları, opera bölümü, bale bölümü bulunuyor. 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olan tesiste 350 seyirci kapasiteli avlu - açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araçlık otopark yer alıyor.



Opera binası, başta sahne tasarımı olmak üzere teknik donanım anlamında Avrupa'daki örnekleri arasında öne çıkacak. Fuayesinde kitapçı, opera dükkanı, bistro ve bilet gişesi yer alacak. Fuayenin önünden geçen yol üzerinde otopark, toplu taşım durağı, araba ve taksi cepleri düzenlendi. Denize bakan meydan ve caddeden iki ayrı girişi bulunuyor. Opera binasının ayrıca tramvay hattı bağlantısı da olacak. Opera binası sadece temsil günleri değil, günün her saati aktif kullanılacak şekilde tasarlandı.



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