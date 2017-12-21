İzmir Büyükşehir şehidini unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'te şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt’un adını, Bornova'daki evinin tam karşısında yaptığı yeni parka verdi. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Parklar yapılır, ağaçlar dikilir, hizmetler götürülür ama bu ülke için, millet için, vatan için, bayrak için şehit olmak bambaşka bir şey. Bu hak ödenmez" diye konuştu

Kente kazandırdığı yeşil dokuyla kentlilere nefes alacakları yeni alanlar yaratan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Rafet Paşa Mahallesi’nde yaklaşık 6 dönümlük alanda tamamladığı parkı hizmete açtı. Parka, 18 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis'te bölücü terör örgütünce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt’un adı verildi.



Şehit askerin evinin karşısında yer alan parkın açılış töreni duygulu anlara sahne oldu. Şehit Ömer Bozkurt’un eşi Handan Bozkurt, annesi Semra Bozkurt, çocukları Buğrahan ve Cihangir'in de katıldığı törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Bornova Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Foça Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgut Aras, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan ile kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Parklar yapılır, ağaçlar dikilir, hizmetler götürülür ama bu ülke için, millet için, vatan için, bayrak için şehit olmak bambaşka bir şey. Bu hak ödenmez" dedi. Şehidin eşi Handan Bozkurt'tan gelen talep üzerine, evlerinin tam karşısında yaptıkları parka ismini vermekten büyük onur duyduklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, "Türk milleti asırlardan beri bağımsız ve özgür yaşıyorsa, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onların sayesinde bu görevleri yürütüyoruz. Onlar bizim dayanağımız. Onlar yoksa biz hiçiz. Şehitlerimizin ailelerine mutlaka sahip çıkmak durumundayız" dedi.





Bayrakları bayrak yapan..



Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt’un eşi Handan Bozkurt da, açılışta duygu dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Bozkurt, “Bizim bu onurlu gurulu günümüze eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Eşim nice kahramanlardan biri.. Bu parka onun adının verilmesini sağlayarak bizleri onurlandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkürlerimi bir borç bilirim" dedi. Handan Bozkurt, konuşmasını, şehit eşinin cüzdanında taşıdığı, Mithat Cemal Kuntay'ın "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" şiiriyle tamamladı.



Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da birer konuşma yaparak şehitlerimizi andı. Başkan Atila, “Bu bölge, çocukluğumun geçtiği alan. Bu alanın böyle güzel bir parka dönüştürülmesi, bizim için büyük onur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na Bornova’ya yaptığı yatırımlar için çok teşekkür ediyorum. Sadece parklar değil stadyum, yollar ve bütün çalışmalar için de şükran duyuyoruz” diye konuştu.





Bornova'ya yeni park geldi



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilip tamamlanan Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı'nda yeşil alanların dışında çocuk oyun alanı, kondisyon alanı, basketbol sahası, tartan pist ve kuru havuz yüzeyi bulunuyor. Çocuk oyun alanının üzerini “estetik görünümlü asma germe örtü” sistemiyle kapatan Büyükşehir Belediyesi, parka çınar, jakaranda, ıhlamur, manolya, çınar yapraklı dut, mavi servi, sığla, süs elması ve palmiye türlerinden oluşan 238 adet ağaç, kurtbağrı, eskolonya ve gül türlerinden oluşan 5 bin 500 adet çalı ve 5 bin 845 adet mevsimlik çiçek dikimi yaptı.