İzmir Büyükşehir şimdi de bal ormanı kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı çevresindeki arıcılığı geliştirmek ve balın kalitesini artırmak için "Bal Ormanı ve Merası" kuruyor. 300 dekar alanın 54 dekarlık ilk bölümüne, arıların bal verimini yükselten 44 bin 653 adet ağaç ve bitki türü dikildi. Bal Ormanı bittiğinde, Menderes’teki arıcıların ürettiği ballar kalitesiyle marka olacak

Kırsal kalkınmada önemli projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Tahtalı Barajı çevresindeki arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için düğmeye bastı. Kentte bal ve alternatif arı ürünleri üretimi ve kalitesinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Bal Ormanı ve Bal Merası’ oluşturmak üzere harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes sınırları içindeki Tahtalı Barajı bölgesinde bulunan 300 dekarlık alanda, arıcılık faaliyetlerine uygun olan ağaç, ağaçcık ve bitkilerin dikimine başladı.







Kekik de var lavanta da ..



Bugüne kadar 54 dekar alanda lavanta, akasya, ılgın, böğürtlen ve dağ çileği olmak üzere toplam 44 bin 653 adet dikim gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bitkileri de üretici kooperatiflerinden temin ediyor. Bal Ormanı’na arıların çok sevdiği Kıbrıs akasyası, yalancı akasya, defne, dağ çileği, kekik, iğde ağacı, arı otu, böğürtlen, çam, keçi boynuzu, fıstık çamı, mimoza, ılgın ve lavanta dikiliyor.





Önce eğitim, sonra kovan ve arı desteği



Arıcılığın desteklenmesi ve gelişmesi için örnek projelere imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı çevresindeki köylerde 21'i kadın üretici olmak üzere toplam 61 üreticiye önce eğitim verdi, ardından da 256 adet arılı, 104 adet arısız kovan ile 61 adet arıcılık malzeme seti dağıttı. Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangını nedeniyle kovanları zarar gören 4 arıcıya da toplam 40 adet arılı kovan desteği sağlandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla, eğitimleri tamamlayan 572 üreticiye 1970 arılı 974 arısız kovan ve 572 takım arıcılık malzeme seti teslim etti. Arıcılık desteği alan 572 üreticiden 360’ını ise kadın üreticiler oluşturdu.



Öte yandan, İzmir Arı Yetiştiricileri üyesi 2 bin 500 üreticiye 5 bin adet ''Batı Ege Irkı'' ana arı dağıtımı yapıldı. Türkiye de ilk mobil ''Arı Eğitim Aracı'' faaliyete geçirilerek köylerde özellikle kadın üreticilere arıcılık eğitimleri verilmeye başlandı. Bergama'nın Kıranlı köyünde atıl konumda olan Bal İşleme Tesisi yenileyerek Arı Yetiştiricileri Birliği’nin kullanımına tahsis edildi.