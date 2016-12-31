İzmir Büyükşehir, sokak hayvanlarını unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu bu yıl da sahipsiz hayvanların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için özel bir çalışma yürütüyor

İzmir Büyükşehir, sokak hayvanlarını unutmadı

Özellikle yoğun kar yağışı görülen ve hayvan severlerin ulaşmakta güçlük çektiği kırsal bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvanlara gıda takviyesi yapılıyor. Kedi ve köpeklerin soğuğa karşı bağışıklığının güçlenmesi için besin değeri yüksek özel mamalar kentin çeşitli noktalarına bırakılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sert soğukların görüldüğü kış günlerinde ortalama 1 ton mama dağıtıyor. Ekipler, sağlık sorunu olan hayvanların tedavi ve bakımı konusunda da çalışma yapıyor.

 

Etiketler; #izmir #sokak hayvanları
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