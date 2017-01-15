İzmir Büyükşehir, sorun ve şikayetler için Twitter'da hesap açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), vatandaşlardan gelecek soruların daha hızlı yanıtlanması, sorun ve şikayetlerin daha çabuk çözüme kavuşturulması amacıyla Twitter’da ‘izmirhim’ kullanıcı adıyla yeni bir hesap açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyanın en etkin mecralarından Twitter’da açtığı yeni bir hesapla, İzmirlilerin kent yönetimine ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini yanıtlama süresini minimuma indirmeye başladı.



Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından ‘izmirhim’ kullanıcı adıyla açılan hesabın Belediye üst düzey yöneticilerine tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Buğra Gökçe, Twitter’in en fazla şikayet ve talebin oluştuğu, yanıt verilen bir alan olduğunu hatırlatarak, “Bir yıl içinde HİM’e gelerek bize ulaşan vatandaşlarımızın sayısı 54 bin iken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesine ulaşım 11 milyon 700 bin kişi oldu. Sosyal medyadan bize ulaşan hemşehri sayımız da 12 milyon 356. Aralarındaki fark buradan da anlaşılabiliyor. O yüzden Twitter’da yeni bir hesap açıp hemşehrilerimizi hem yapılacak işlerle hem de sorunlarına getireceğimiz çözümlerle ilgili anında bilgilendireceğiz” dedi.





“izmirhim” hep yanınızda



İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Pınar Meriç de, "izmirhim" kullanıcı adıyla açtıkları yeni Twitter hesabı ile vatandaşa geri dönüşlerde büyük hız kazanacaklarını söyledi.



Kısa adı HİM olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, yıllardır İzmirlilerle e-posta, www.izmir.bel.tr adresinden online başvuru, yüz yüze iletişim ve telefonla başvuru yöntemleriyle temas kuruyor. Başvurular ilgili birime gönderilerek gelen yanıtlarla vatandaşlar bilgilendiriliyor.



Bundan böyle Twitter sayfasında da kendini gösteren HİM www.twitter.com/izmirhim adresiyle hemşehrilerine ulaşarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili her türlü görüş, öneri ve başvuruları çok daha hızlı bir şekilde kayıt altına alıp çok daha hızlı bir şekilde geri dönüyor.



Vatandaşlar ayrıca, online başvuru yapabilme imkanı da sunan www.him.izmir.bel.tr adresinden başvurularını sorgulayabiliyor.