Sosyal belediyecilik konusunda farklı uygulamalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşma geleneğinin sürdürülmesi konusunda büyük önem taşıyan “bayram destekleri”ni Kurban Bayramı’nda da sürdürüyor.
İzmir’de yaşayan 26 bin 80 ihtiyaç sahibi aileye toplam 5 milyon 216 bin liralık “Bayram yardımı” kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla, bayram paralarını yine ailelerin adlarına açılan banka hesaplarına yatırdı. Vatandaşlar paralarını 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren çekebilecekler. İlk kez geçtiğimiz bayramda hizmete giren ve bankamatik kartı görevi gören "Sosyal yardım kartı"na sahip olan vatandaşlar, paralarını bu kartları kullanarak alabilecekler. Kart şifresini unutanlar, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şubesi'ne başvurabilecek.
İhtiyaç sahibi aileler, http://www.izmir.bel.tr
adresinden “Kurban Bayramı yardımları” bölümünü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabilecek. Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler, dar gelirliler ile şehit aileleri ve gazilerin yararlanacağı 200'er TL'lik yardımlar, bayram öncesinde kent ekonomisine ciddi bir hareketlilik de getirecek. Büyükşehir Belediyesi, yardım almaya hak kazanan ailelere birer mektup yazarak bilgilendirmede bulundu.
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