İzmir, buzun şampiyonlarını ağırlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, buzun en başarılı sporcularını Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda ağırlayacak. 26–28 Ocak 2018 tarihleri arasında Bornova'daki Buz Sporları Salonu’nda yapılacak şampiyonaya 22 takımdan 342 sporcu katılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu, bu hafta sonu Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 26–28 Ocak tarihleri arasında yapılacak yarışmaya İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'dan toplam 22 takımdan 342 sporcu katılacak. Bunların 50’sini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları oluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gruplar halinde yarışıl acak şampiyonada minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde madalya kovalayacak.



27 Ocak Cumartesi günü yarışmalar saat 09.00 ile 24.00 arasında yapılacak. 28 Ocak Pazar günkü yarışmalar ise 09.00’da başlayıp 14.00’te sona erecek.



