İzmir Çankaya'da korkutan patlama!

İzmir'in Konak İlçesi'ne bağlı Çankaya semtinde bir patlama sesi duyuldu. Korkuya neden olan patlamanın nedeni ise fıçı çıktı

İzmir'de korkutan bir patlama meydana geldi. Çankaya semtinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama büyük korkuya neden olurken vatandaşlar nereden geldiğini bulmak için sokağa döküldü.





Patlamanın ise bir cafede bulunan fıçıdan kaynaklandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre spiral taşla bir fıçı açılmaya çalışılırken, kapak patladı ve büyük bir gürültüye neden oldu. Olayda fıçıyı açmaya çalışan kafe çalışanı hafif şekilde yaralanırken, büyük bir olayı olmaması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.



