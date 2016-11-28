İzmir çarşamba ve perşembe günü donacak!

İzmir'de uzun süren güneşli günler yerini yağmura bıraktı 

İzmir çarşamba ve perşembe günü donacak!

İzmir'de yağmurlu günler başladı. Bugün İzmir, güne yağmur ile başladı. İzmir'de yağmur iki gün etkili olacak. Yağmur boyunca hava sıcaklığı 17-16 derecede civarında seyredecek. Ancak çarşamba günü İzmirli üşümeye başlayacak. Yağmur yerini soğuk havaya bırakacak. 

Çarşamba günü gündüz 9 derece olacak olan hava sıcaklığı gece ise 2'ye kadar düşecek. Perşembe günü de İzmirliyi soğuk bir hava bekliyor. Perşembe günü gündüz 9 derece gece ise -1 derece sıcaklık olacak. 

Cuma gününden itibaren ise havalar yeniden ısınmaya başlayacak. Cuma günü gündüz sıcaklığı 12 dereceye tekrardan yükselecek, gece ise 4 derece civarında olacak.

Perşembe, cuma ve cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava İzmirlileri beklerken, pazar günü ise yağmur görünüyor. 

Etiketler; #izmir #izmir hava durumu
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