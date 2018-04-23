İzmir CHP'den alternatif 23 Nisan kutlaması

CHP İzmir il örgütü, bu yıl da alternatif 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleştirdi

Gamze Geçer- Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 23 Nisan dolasıyla CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yerine bir günlüğe geçen 6. sınıf öğrencisi Nazlı Tolunoğlu, Atatürk'ün çocuklara güvenen ender liderlerden biri olduğunu söyledi.

Atatürk'ün çocuklarının yarının büyükleri olduğunun farkında olduğunu hatırlatan Nazlı Turanlıoğlu 'Atatürk gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmanın yolunun iyi çocuklar yetiştirerek olacağının biliyordu. Bu nedenle ülkemizin dört bir yanına en ücra köşelerine bile okul açmıştır. Küçük kalbimizin koca yürekli adamı sen rahat uyu biz bu ülkeye sahip çıkarız' dedi.

Nazlı Turanlıoğlu'dan sonra konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalinin tam bağımsız, güçlü, demokratik ve barış içinde cumhuriyete sahip çıkılan bir Türkiye'nin sonsuza kadar yaşaması olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün en çok gelecek nesillere güvendiğini, onlara değer verdiğini her söyleminde görüldüğünü vurgulayan Yücel, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm halkımızın büyük bir coşku ve minnetle kutlaması gereken en önemli bayramlarımızdan biridir. Zira 23 Nisan, babadan oğula intikal eden, halkın iradesini yok sayan saltanat sisteminden, halkın kendi hür iradesi ile seçtiği yöneticileri devletin başına getirdiği, demokratik ve ulusal egemenliğe dayalı cumhuriyet sistemine geçişin başlangıcı olan, Türk halkının siyasi tarihinde dönüm noktası olan bir tarihin yıldönümüdür. Halkın iradesiyle ve ancak halkın verdiği yetkiyle sınırlı olarak hareket edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu bu tarihle başlayan devrim, Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te cumhuriyet rejimin ilanı ile taçlandırmıştır' diye konuştu.

23 Nisan'ın bağımsızlık, emperyalizme ve sömürüye karşı başkaldırı, tek adamın değil, halkın egemenliği demek olduğuna işaret eden Yücel, bu günün Türk ulusunun kendi kaderini tayin etmesi yolundaki en önemli adım olduğunu aktardı.

Konuşmasında çocuklara da hitap eden Yücel, şunları kaydetti: 'Sevgili çocuklar, bu ülkenin ve geleceğin gerçek sahipleri sizlersiniz. Bugünün büyükleri olan bizlerin elinde bulunan yetkilerin ve makamların gerçek sahipleri sizlersiniz. Sizler bugünden, bu ülkenin geleceği için kimin neler yaptığını, kimlerin cumhuriyete, demokrasiye ve Atatürk'e sahip çıktığını görebilecek anlayışa ve öngörüye sahipsiniz. Sizlerin özgür bir ülkede yaşayabilmeniz, hak ettiğiniz çağdaş ve modern eğitimi almanız ve her birinizin birer cumhuriyet neferi olmanız için, dünyanın en güçlü ordularını yenen, yokluklar içinden güçlü bir Türkiye kurmayı başaran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının isimlerini, ruhlarını ve ilkelerini yaşatacak olanlar sizlersiniz.'

'Çocuklarımıza, gelecek nesillere tam bağımsız, cumhuriyetin ışığıyla tüm kurumları aydınlanmış, çağdaşlıktan, bilimden, demokrasiden taviz vermeyen bir Türkiye bırakmak için, kimseden korkmadan, mücadele veren bir Cumhuriyet Halk Partisi var.' diyen Yücel, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, Türkiye'nin korunması, cumhuriyetin ve meclisin parlamenter sistemle yaşatılmaya devam etmesi, Atatürk ile ve devrimlerinin nesilden nesile aktarılması için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğine işaret etti.

Kutlamada Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır ile ilçe belediye başkanları ile partililer yer aldı.