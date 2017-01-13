İzmir'de 1 günlük kar 2,5 günlük su etti

Simge Özden-İzmir'in barajlarının doluluk oranları geçen yıla göre azalmıştı. Tahtalı Barajı'nın geçen sene doluluk oranı yüzde 66,70 iken Aralık 2016'da yüzde 48,50'ye Balçova'da yüzde 10,25 iken yüzde 11,86, Ürkmez'de yüzde 52,63 iken yüzde 41,25, Güzelhisar ise yüzde 72,71 iken yüzde 69,15'e gerilemişti. Son günlerde yaşanan kar yağışı ve ardından gelen sağanak yağışlar İzmir'in barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı. İZSU yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Ocak ayının ilk on günlük doluluk oranı aralık ayına göre daha fazla. Buna göre aralık ayında Tahtalı Barajı yüzde 48,50 iken ocak ayında 50,13 oldu. Balçova Barajı yüzde 11,86 iken yüzde 20,41'e, Ürkmez Barajı yüzde 41,25 iken yüzde 48,13'e, Güzelhisar yüzde 69,15 iken yüzde 73,79'e, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 13,26'dan yüzde 30,36'ya yükseldi. İZSU yetkilileri Tahtalı Barajı'na bir günde 600 bin metreküp su geldiğini söyleyerek, İzmir'e günde 200 ila 250 bin metreküp arasında su verildiğini ve son yağışlardan bu yana İzmir'in 2,5 günlük su ihtiyacını karşılayacak su biriktiği belirtti.
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