İzmir'de 11 bin kadın kenti gezdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle merkeze uzak bölgelerdeki kadınlar için düzenlediği “Kültür Gezileri” bu sene de büyük ilgi gördü. İzmir’in merkeze uzak semtlerinde yaşayan yaklaşık 11 bin kadın, kenti karış karış gezdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılından bu yana sürdürdüğü “Kent ve Körfez Gezileri” bu sene de kentliler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle uzak semtlerde oturan ve evdeki ağır iş yükü nedeniyle kenti dolaşma fırsatı bulamayan kadınlar Bergama, Çeşme, Foça, Dikili, Selçuk’un yanı sıra Yassıcaada, İzmir Doğal Yaşam Parkı, Atatürk Müzesi ve körfez gezileriyle kelimenin tam anlamıyla kentin altını üstüne getirdiler. İzmir’i daha yakından tanıma fırsatı bulan kadınlar, bulundukları mahallenin muhtarlığı önünden otobüslerle alınıp gezi sonrası tekrar mahallelerine bırakıldı.





Deniz ve tarih iç içe



“Kent ve Körfez Gezileri” İzmir’in daha çok dezavantajlı semtlerinde yaşayan kadınlara yaşadıkları kenti tanıtmayı amaçlıyor. Kadın kaynaşmalarını uç noktaları birleştirerek yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergamalı kadınları Çeşme’ye götürüp körfez turuna katılımını sağlarken Foça’daki kadınlara da Selçuk’taki tarihi mekanları gezme olanağı sağlıyor. Böylece denizi hiç görmeyen kadınlar denizi tanıyor, bazıları da Ege’nin tarihine yakından tanıklık etmiş oluyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan “Kent ve Körfez Gezileri” kapsamında, sadece 2017 yılında İzmir’in kent merkezinden uzak semtlerinde yaşayan yaklaşık 11 bin kadın, yaşadığı kentle buluştu. Organizasyon sayesinde kadınların hem sosyal hayata katılımı hem de kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlandı.



