İzmir'de 12 FETÖ gözaltısı

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiye yönelik sabah eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 6'sı asker 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 askerin TSK içerisinde örgütün sözde abileri olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 17 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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