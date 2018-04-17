İzmir'de 12 öğrenci dönerden zehirlendi

İzmir'de öğle arasında yedikleri dönerden sonra rahatsızlanan 12 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 12 öğrenci dönerden zehirlendi

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci okul dışında döner yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler okula çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, ailerinin de bilgilendirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatıyla öğrencilerin döner yediği firma ile ilgili Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #öğrenci zehirlenme
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