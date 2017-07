İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu

İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlanıyor. Konak Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile sabaha kadar sürecek olan Demokrasi Nöbeti'ni tutmaya başladı

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 1'inci yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları İzmir'de başladı. Kutlamalar kapsamında 16 Temmuz sabahına kadar Konak Saat Kulesi Meydanı'nda tutulacak Demokrasi Nöbeti'ne İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, kuvvet komutanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahneden okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı meydan, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Meydanda kurulan 12 dev ekranda 15 Temmuz için hazırlanan belgeseller gösterildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meydana bakan duvarına dev Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve 15 Temmuz Hain Darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin yazdığı ışıklı tabela asıldı.



Konak Camii'nde okunun akşam ezanından sonra bazı vatandaşlar minare şerefesine çıkarak Türk bayrakları salladı. Coşkulu kalabalık, bayrakların yanı sıra 'Gayret et davet et af et tövbe et sakın ha ihanet etme', 'Bu gece ve her gece vatan için nöbetteyiz' 'Vatan sevgisi imandandır' Hadis-i Şerif'inin yazılı olduğu pankartları taşıdı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi. Geçen yıl ki demokrasi nöbetlerinde zarar gören Tarihi Saat Kulesi, tahrip edilmemesi için koruma altına alındı. Sahne önünde Demokrasi Nöbeti'ne katılan engelli vatandaşlar için de özel bir alan ayrıldı. Çevre ilçe belediyeleri alana kurdukları çadırlardan vatandaşlara su, çay ve yemek dağıttı.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican İzmir'in de demokrasiye sahip çıktığını söyleyerek meydandaki coşkulu kalabalığı teşekkür etti. Delican'ın sahneden inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşması, meydanda kurulan ekranlardan canlı olarak yayınlandı. 20 bin bayrağın dağıtıldığı meydanda vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekranlarda görünmesiyle birlikte büyük coşku yaşadı. Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında vatandaşlar slogan atmayarak konuşmayı dikkatle dinledi.



Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de tuttuğu Demokrasi Nöbeti sürüyor.

