İzmir'de 15 Temmuz etkinliklerine katılacaklara ulaşım ücretsiz

İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılacaklar için 15 Temmuz Cumartesi saat 19.00'dan 16 Temmuz pazar günü saat 07.00'a kadar toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis dün akşam yaptığı oturumda kararı oybirliğiyle aldı. Konak Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklere gelenler ve ayrılanlar belirlenen saatler arasında toplu ulaşım araçlarıyla ücretsiz taşınacak. Toplantıyı yöneten Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili CHP'li Sırrı Aydoğan, "15 Temmuz olayları Türkiye'deki sağduyulu tüm vatandaşların, her partiden vatandaşların ayağa kalkmasıyla önlendi. Büyük felaketi bu millet önledi" dedi.

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