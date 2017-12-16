İzmir'de 157 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'de emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın uyuşturucuyla etkin mücadele talimatıyla başarılı operasyonlara imza atıp, özellikle uyuşturucunun dağıtılmasında kullanılan sokak satıcılarına göz açtırmayan narkotik timleri, 8 kişiyle birlikte 157 kilo esrar ve 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı

İzmir Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon yaptı. Uyuşturucunun piyasaya sürülmesinde etkin rol oynayan sokak satıcılarına yönelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla operasyonlarını arttıran timler, uzun süren takip sonrasında Konak, Bayraklı, Karabağlar, Karşıyaka, Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Bu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 50 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca bu adreslerde uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan kimyasal maddeler, özel düzenekler, genetiği ile oynanmış ve kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi bulundu.



İKİNCİ OPERASYONDA 135 BİN HAP İLE 107 KİLO ESRAR BULUNDU



Narkotik timleri, kentteki ikinci operasyonlarını ise Çiğli ve Karabağlar'daki adreslerde yaptı. Kente getirdiği uyuşturucuyu 'torbacı' denilen sokak satıcıları aracılığıyla dağıtmayı planlayan F.S.'nin evine baskın yapıldı. Aramalarda 107 kilo esrar ile 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Her iki operasyonda gözaltına alınan 8 uyuşturucu zanlısı, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.