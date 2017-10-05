İzmir'de 16 PKK'lı yakalandı!

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda, molotofkokteyli attıkları ve kamu mallarına zarar verdikleri belirlenen 16 şüpheli yakalandı

İzmir'de 16 PKK'lı yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. YDG-H adına kentteki bazı toplumsal olaylarda molotofkokteyli atan ve kamu mallarına zarar verdikleri belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk
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