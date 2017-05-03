İzmir'de 172 kaçak daha yakalandı

İzmir'de jandarma tarafından son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, toplam 172 kaçak yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığına karşı çalışmaların aralıksız sürdürüyor. İlk olarak 26 Nİsan'da, Urla İlçesi Demirciler Mahallesi'nden Sisam Adası'na yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen 35 kaçak yakalandı. 3 gün sonra bu kez Çeşme İlçesi Ovacık Mahallesi'nden Sakız Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 61 kaçak ele geçirildi. Ertesi gün bu kez yasa dışı geçişin adresi Menderes İlçesi oldu. Cumaovası Sarnıç yolu üzerinde Sisam Adası'na yasadışı yollardan geçiş yapmak isteyen 38 kaçak yakalandı. Bugün ise Çeşme İlçesi Ovacık Mahallesi'nden Sakız Adasına yasadışı yollardan geçiş yapmak isteyen 38 kaçak yakalandı. 1 hafta içinde toplam 172 kaçak jandarma tarafından yakalandı. 140'ı Suriye, 2'si Afganistan, 16'sı Pakistan, 1'i İran, 8'i Kongo, 2'si Eritre, 1'i Somali, 1'i Irak ve 1'i Kamerun uyruklu toplam 172 kaçak, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 organizatör zanlısı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda 1 gemi, 1 lastik bot, 2 can yeleği, 1 tekne motoruna el konuldu.