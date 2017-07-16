İzmir'de 175 göçmen yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu Suriyeli uyruklu 175 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi adına yaptığı çalışmalar kapsamında Selçuk, Dikili ve Menderes ilçelerinde Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 175 göçmeni yakaladı. Selçuk ilçesinin Pamucak sahilinde Sahil Güvenlik helikopteri devreyi sırasında lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğu fark etti. Sahil Güvenlik botuyla durdurulan lastik bottan 41'i Suriyeli 62 göçmen yakalandı. Dikili ilçesinde de lastik şişme botla sahilden denize açılan 31'i çocuk 74 göçmen yakalandı. Menderes'in Ahmetbeyli mevkiinde ise yine lastik botla sahilden açılan 3'ü çocuk 39 göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 175 göçmen Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: