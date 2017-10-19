İzmir'de 18 kişiye daha FETÖ tutuklaması

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i daha tutuklandı. Operasyon kapsamında 44 kişi tutuklanmış oldu

İzmir'de 18 kişiye daha FETÖ tutuklaması

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen 13 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyon kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 26'sı tutuklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüphelilerden 1'i' ifadesinin ardından serbest bırakılırken, son 23 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 18'i 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 53 kişiden 44'ü tutuklanmış oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #tutuklama
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