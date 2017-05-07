İzmir'de 19 Mayıs'ın adresi İnciraltı Kent Ormanı olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında 3 günlük çok özel bir etkinliğe imza atacak. “İzmir Gençlik Festivali” adı altında İnciraltı Kent Ormanı ve Gündoğdu Meydanı'nda konserler ve spor etkinlikleri düzenlenecek. Şehir dışından gelen gençler, İnciraltı Kent Ormanı'nda kendi çadırları ile konaklayacak.



Ulusal bayramlarda ayrı bir heyecanın yaşandığı İzmir, 19 Mayıs’ı da anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. “Cumhuriyet’in kenti” İzmir, bu bayramda da farkını ortaya koyacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18-19-20 Mayıs tarihlerinde İzmir Gençlik Festivali düzenleyecek. Festivalin merkezi ise İnciraltı Kent Ormanı olacak. Gençler her gün birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelerin düzenleneceği Kent Ormanı'nda festival süresince çadır kurarak konaklayabilecek. Manga, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi gibi sevilen sanatçı ve grupların yanı sıra, üç gün boyunca onlarca genç müzik grubu sahne alacak.





Gençlerin büyük ilgi göstermesi beklenen üç günlük festival programı şöyle:





İnciraltı Kent Ormanı/Manga konseri (18 MAYIS 2017)





İnciraltı Kent Ormanı'na sabahtan itibaren çadırlar kurulacak, gün boyu spor etkinlikleri (sabah sporu- sokak basketbolu-zumba) yapılacak. Saat 16.00'dan itibaren konser programları başlayacak. Çeşitli gruplar sahne alacak. Saat 21.00'de ise Manga grubu gençlerle buluşacak.





Gündoğdu Meydanı /Şebnem Ferah konseri (19 MAYIS 2017)





Spor etkinliklerinin ardından saat 15.00'de konser programı başlıyor. 19.00'a kadar İnciraltı Kent Ormanı'nda genç müzik grupları sahne alacak. Ardından gençler vapurla Alsancak Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. Saat 21.00'deki Şebnem Ferah konserinin ardından çadırda konaklayan gençler yeniden İnciraltı Kent Ormanı'na taşınacak.





İnciraltı Kent Ormanı/Mor ve Ötesi Konseri (20 MAYIS 2017)





Gün boyunca birbirinden renkli spor ve eğlence aktiviteleri gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da genç müzik grupları sahne almaya başlayacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise sahne sırası Mor ve Ötesi grubunda olacak.