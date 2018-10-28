İzmir'de 2. el bisiklet pazarı kuruldu

İzmir'de, Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi (BİSİKOOP) ve Karşıyaka Belediyesi ortaklığında her pazar Bostanlı Pazar yeri alanında 2. el Bisiklet Pazarı kurularak bisikletlilerin ihtiyacına yönelik hizmet verilecek. Bisikletini satmak isteyenlerle, alıcıları buluşturmayı amaçlanan bu organizasyonla ayrıca istenirse bisiklet alıcısı ve satıcısına Teknik Servis ve Ekspertiz desteği de sağlanacak

Süleyman Gülen- Satışa gelen bütün bisikletler fotoğraflanarak, satıcıların kimlik ve iletişim bilgileri alınacak, satış amaçlı oluşturulan sitede yayımlanacak. Böylece bisiklet hırsızlığını önleme konusunda katkı sağlanmış olacak. Bisikletini satmak yada almak isteyenler için, daha çok seçeneğin sunulduğu, daha gerçekçi fiyatların oluştuğu ve daha güvenli alışverişin sağlandığı bu zemin her pazar tüm bisiklet severlerin hizmetine sunulacak.

Hedef, tüm İzmir'e yayılmak

BİSİKOOP Başkanı Ahmet Çelikörs, bu tip bir uygulamayla sosyal bir ortam yarattıklarını belirterek "Burada sosyal bir ortam var, bu ortamda herkes kaynaşıyor ve yardımlaşmanın örneğini gösteriyoruz. Zaten biz Türkiye'de ilk kurulan bisiklet Kooperatifi olarak bu tip uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Bisikleti sadece hobi amaçlı gezmek için değil bir araç olarak da tüm şehre yayma düşüncesindeyiz. Daha sonrasında bisiklet yollarına kuracağımız eğitim noktalarında bisiklet kullanım eğitimi vereceğiz ve bunu çocuk yaştan en yaşlı kesime kadar ulaştırmaya çalışacağız. Bugün burada kurulan ikinci el bisiklet pazarının amacı yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak, bisiklet alıcı ve satıcısına güvenli bir ortam oluşturarak farklı kesimlere kadar ulaşmak. Bütün İzmirliler'i bugünden itibaren her pazar günü kurulacak Bostanlı Pazaryeri'ndeki 2. El Bisiklet pazarına bekliyoruz" dedi.



(Ahmet Çelikörs)

1960 yılından kalan bisikletini getirdi

Geçmişten günümüze olan bütün bisikletlerin buluştuğu ikinci el bisiklet pazarında 1960 yılından kalan bisiklet koleksiyonlarını getiren Üzeyir Eytemiş (38), böyle bir imkan sayesinde koleksiyonlarını insanlara sunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Eytemiş " 1980'de babam bana Pinokyo bisiklet almayınca ben de kendi bisikletimi toplamaya başladım. Pinokyo kırmızı bisikletimi buldum. Ondan sonra Polo, ondan sonra Bisan şeklinde bisikletlerimi toplamaya başladım. Bunlar gibi 19 tane bisikletim oldu. İlk koleksiyonumu Buca Belediyesi sayesinde açtım. 2. Koleksiyonumu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, 3 koleksiyonumu da İzmir Fuarı'nda açtım. Elimde 1960'lardan 1990'lara kadar kemik jant dediğimiz bisikletler mevcut. 1970 model Polo çok nadir bisikleti özellikle göbekten vites attırma topuzu ile birlikte Almanya'dan almancılar getirdi bunu ülkemize. Vites sistemi göbekten dediğimiz vites topuzu şeklinde 3 vites halinde oluyor arka göbeğin içerisinde. Boynuz direksiyonludur, arkası da muz sele şeklindedir. Bunun geldi yapımı da tintindir. Bugün burada benim koleksiyonlarımı sergileme fırsatı veren herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu tip organizasyonlar artarak devam eder" diye konuştu.

(Üzeyir Eytemiş)