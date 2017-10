İzmir'de 2 günde 3 fuar

Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi olan ve 400 milyon liralık yatırımla hayata geçen fuarizmir, 21 Ekim'e kadar 3 fuara ev sahipliği yapacak



‘İki fuarı birlikte götüreceğiz’



‘Gençlerimiz iş imkanına kavuşacak’

‘Ayakkabıda hedef 15 bin ziyaretçi’

8 ürün grubu tanıtılacak

Maden için 180 yabancı stant açacak

Kongre de düzenlenecek

Bu yıl 42'inci kez açılan Shoexpo - Ayakkabı ve Çanta Fuar ı ile ilk kez açılan Pretexpo - Moda ve Hazır Giyim Fuarı'nın açılışı bugün yapılırken; yarın da MINEX - Maden Fuarı ziyarete açılacak. 5 günde toplam 544 firmanın standının bulunacağı fuar açılışında konuşan İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , ‘Burada kentin kalkınması için çalışıyoruz. Herkes elini taşın altına koyarsa daha da büyür ve gelişiriz" dedi.Gaziemir'deki Fuar izmir alanında düzenlenen 42. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez gerçekleşecek 1. Pretexpo – Moda ve Hazır Giyim Fuarı açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Attila, Ege İhracatçı Bİrlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Deri ve Deri Mamulleri Birlik Başkanı Jak Galiko, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, ile sektör temsilcileri ve modacılar katıldı.Ayakkabı ve çanta modasının yeni sezon modellerinin yer alacağı Shoexpo'da, yerli ve yabancı satın alımcılar üreticilerle bir araya geleceğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, ‘Her gün biraz daha büyüyerek ve dünyanın her köşesinden ziyaretçiler getirerek ayakkabı sektörünün karlılığını arttırmaya çalışıyoruz. Fuarlarımız da giderek büyüyor. Bu sene bir ilave fuar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ayakkabı fuarı nın yanında moda ve hazır giyimle ilgili de bir fuar düzenliyoruz. Artık bu 2 fuarı birlikte yürüteceğiz. Yarın ise Minex Fuarı ile eş zamanlı olarak Maden Kongresi'ni düzenleyeceğiz’ diye konuştu.İzmir'deki tüm unsurlarla birlikte Fuarizmir'i büyütmeyi amaçladıklarını kaydeden Kocaoğlu, şöyle devam etti: Fuar ve kongreciliği geliştirerek hem kentimize hem de ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Fuarizmir açıldığından bu yana her sene yüzde 30 büyüdük. 2018 yılında ise 42 fuar gerçekleştiriyoruz. Bu sayı giderek artacak ve sanayinin, hizmet sektörünün, turizmin buluşup kaynaştığı; dünyaya açılan bir mekan olacak. Burada başta İzmirli hemşehrilerimizin, kanat önderleri ve işadamlarının desteğiyle bu başarıları sürdürüyoruz. Herkes elini taşın altına koyduğu sürece daha da büyüyeceğiz ve hem işsiz çocuklarımız, gençlerimiz iş imkanına kavuşacak. Bu fuarın katılımcılarının, kentimize ve ziyaretçilere hayırlı olmasını diliyorum.Geçtiğimiz 7 – 10 Mart'ta 41'incisi 6 bin 841 metrekare alanda düzenlenen Shoexpo, bu kez yüzde 30'a yakın büyümeyle birlikte 8 bin 566 metrekarelik bir bölümde gerçekleştirilecek. Shoexpo'da ziyaretçi sayısının 15 bine ulaşması beklenirken 55 ülkeden bin 200'ü aşkın yabancı alım heyeti gelecek. Heyetlerde, Amerika'dan Las Vegas, Şili, Güney Afrika, Avustralya ve Malezya gibi denizaşırı ülkelerden de, yıllık satış kapasitesi bir milyon çiftin üzerinde bulunan toptancılar ve büyük mağazalar yer alacak. 42. Shoexpo –İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda, "Kadın Ayakkabısı, Erkek Ayakkabısı, Çocuk Ayakkabısı, Terlik, Bavul, Çanta ve Cüzdan, Kemer, Model Tasarımlar, Sektörel Yayınlar" bulunacak.Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Pretexpo – Moda ve Hazır Giyim Fuarı ise 17 – 20 Ekim tarihleri arasında Fuarizmir'de açık kalacak. C holünde 2 bin 7 metrekarelik alanda gerçekleşecek olan Pretexpo'ya, Türkiye'nin çeşitli illerinden 63 firma katılacak. İzmir Pretexpo, 1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı, hazır giyim markalarının, parakendecilerin, toptancıların ve tasarım firmalarının en iyi yerli ve yabancı hazır giyim üreticileri ile buluşmalarını sağlayacak. Fuarda , "Kadın Giyim, Erkek Giyim, Çocuk Giyim, Spor Giyim, Aksesuar, Kot Giyim, Deri Giyim, İç Giyim ve Kürk, yer alacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenecek MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında profesyonel katılımla Fuar İzmir'de gerçekleşecek. 20 bin metre kare alanda düzenlenecek olan MINEX'te katılımcı sayısında artış sağlandı. 2015'te 84 olan yabancı katılımcı sayısı, 2017'de 180'e çıktı. 82 olan yerli katılımcı ise 142'ye yükseldi. Toplamda sayı yaklaşık yüzde 50 artarak 166'dan 322'ye çıktı. İzmir başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Osmaniye ve Tekirdağ'dan katılımcılar fuarda yer alacak. Yabancı katılımcılar arasında Almanya başı çekti. Almanya'yı Polonya izledi. Fuarda Amerika, İngiltere, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiye, Güney Afrika, Kanada, İspanya, Avusturalya, İran, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İsrail, Japonya, Kore, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna'dan katılımcılar yer alacak. Bu yıl güçlü alım heyetleri de sektör temsilcileri ile buluşacak. Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı - Enerji Birimi Bakan Yardımcısı Dr. Admir Softic, Bosna Hersek Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic ve Senegal Büyükelçiliği İktisadi Ofis Şefi Cheikh Diallo ile yurt içi yurt dışı alım heyetleri fuara çıkarma yapacak.TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında MINEX 2017 Madencilik, Doğal kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Uluslararası bilim insanlarının ve uygulayıcıların katılacağı kongrenin amacı; maden makinalarının kullanıcıya tanıtılması, verimliliklerinin ve ekonomiye katkılarının araştırılması, bu alandaki teknik ve bilimsel gelişmelerin ilgili çevrelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, imalatçı, firma temsilcisi ve yöneticilerin aynı platforma buluşturularak etkin bir iletişimin sağlanması olacak.