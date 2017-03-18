İzmir'de 20 hakim ve savcıya gözaltı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 23'ü hakkında İzmir'de gözaltı kararı verildi. Operasyon yapan polis 20 hakim ve savcıyı gözaltına aldı

17 Mart 2017 tarihinde HSYK tarafından meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 23'ü için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonla 23 hakim ve savcıdan 20'sini gözaltına aldı. Hakim ve savcılar sağlık kontrollerinin ardından İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan hakim ve savcıların telefonlarında FETÖ/PDY'nin kullandığı kriptolu haberleşme programı 'ByLock'un bulunduğu iddia edildi. Diğer 3 kişinin de yakalaması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.