İzmir'de 22 kişinin öldüğü kazayla ilgili korkunç iddia!

İzmir'de, kasasında göçmenlerin bulunduğu kamyon dere yatağına uçtu. Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 22 göçmen hayatını kaybetti. Hurdaya dönen kamyonun olay yerinden kaldırılması için çekici çağrılırken, olay yerinde hiç fren izi bulunmadığı ve şoförün uyuduğu iddia edildi. Kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz’ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu da inceleme sonrası ortaya çıktı

Katliam gibi kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken, virajı alamadı. Savrulan kamyon, karşı taraftan bariyeri aşarak, Değirmençayı Deresi yatağına uçup, ters döndü.

Kamyondaki göçmenlerin can yelekleri ve eşyaları etrafa saçıldı. Can pazarının yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 göçmen hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Ölenlerin 19'unun olay yerinde, 3'ünün kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cesetleri çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonun olay yerinden kaldırılması için çekici çağrılırken, olay yerinde hiç fren izi bulunmadığı ve şoförün uyuduğu iddia edildi.

'ELİ YÜZÜ KAN İÇİNDE BENİM TELEFONUMDAN BİRİLERİNİ ARADI'

Olayın görgü tanığı Mehmet Eker isimli vatandaş, kaza sonrası yaralı sürücünün eli yüzü kan içerisinde yanına geldiğini belirterek, “Benim cep telefonumdan birilerini aradı ancak ulaşamadı. 1.70 boylarında, 25-26 yaşlarında biriydi. Adını sorduğumda isminin M.Y. olduğunu söyledi” dedi.

Eker, sürücüyü hastaneye götürmeyi teklif ettiğini ancak kendisinin sadece Karabağlar ilçesine kadar gitmek istediğini söylediğini belirtti. Eker, şoförü hastaneye gitmesi için Karabağlar'a kadar götürdüğünü kaydetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, kamyonun olay yerinden çekilmesi bekleniyor. Ayrıca İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, sabah erken saatlerde olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kamyon sürücüsünün tedavinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ ARAÇ ÇIKTI

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

İlk belirlemelere göre, Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

SÜRÜCÜ SABIKALI ÇIKTI

Kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz’ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu da inceleme sonrası ortaya çıktı. Sürücünün kamyon kullanabilmek için gerekli ’C sınıfı’ ehliyeti yerine de otomobil kullanabildiği ’B sınıfı’ ehliyeti olduğu belirlendi.