İzmir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamaları, İzmir’de renkli görüntülere sahne oldu. Toplam bin 300 öğrencinin yaptığı gösteriler ve okudukları şiirler, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran İzmirlilerden tam not aldı

Ali Budak- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, bu yıl da İzmir’de coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ilk adresi olan Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alandakiler ellerinde Türk bayrakları taşırken, çevredeki binalara da dev Türk bayrakları asıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, Konak Salih İşgören İlkokulu Öğrencilerinin İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Abdullah Recep’e buket sunması ile devam etti.

‘Dünya çocuklarıyla paylaşıyoruz’



Organizasyonda bir konuşma gerçekleştiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. kuruluş yıldönümüne vasıl olunan bu günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocukları ile beraber şevk ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Ömer Yahşi, ‘Tarihinin her dönemde ayrı başarı hikayelerine imza atan aziz milletimiz, İstiklal Harbi esnasında bir büyük seferberlik gerçekleştirmiş, birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek zafere ulaşmış, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920’de, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla kurulan Meclisimiz, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının, milli iradenin neticesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarımızın atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaklarına ilişkin sözü milletimizin evlatlarına duyduğu güvenin ve inancın göstergesidir. Bizler bu anlayışla dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla sevincimizi ve coşkumuzu paylaşıyoruz’ ifadelerini kullandı.

Final tablosu ilgi çekti



Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokul öğrencilerinden Hande Reyhan Ömüral ‘23 Nisan’ ,Ulaş Reyyan Ömüral ise 23 Nisan çocuğuyuz şiirlerini okumasıyla devam eden program, Otantik Tablo: ‘Geçmişten Geleceğe Anadolu’, Çağdaş Tablo: ‘Ümidimiz Gençliktedir’, Dinamik Tablo: ‘Memleket Sevdası’ ve bin 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Final Tablosu, ‘Atatürk’ün Çocuklarıyız’ dans gösterileriyle coşkulu bir şekilde son buldu.