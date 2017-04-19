İzmir'de 23 polis FETÖ'den gözaltına alındı

İzmir Emniyeti Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1 emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarından oluşan 23 personel, terör örgütü FETÖ /PDY'nin haberleşme sistemi ByLock 'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen İzmir Emniyeti'nde görev yapan 1 emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarından oluşan 23 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından haberleşme programı ByLock programını kullandığı belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bu kişilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde kent merkezi, Dikili, Seferihisar, Menemen ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarından oluşan 23 personeli gözaltına alındı. Evlerinde arama da yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.