İzmir'de 24 saatlik su kesintisi. Peki hangi ilçelerde olacak?

İzmir'in Güzelbahçe ve Narlıdere İlçelerinde su kesintisi uygulanacağını öğrenildi

İzmir'de 24 saatlik su kesintisi. Peki hangi ilçelerde olacak?

İZSU yapılacak su kesintisi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Narlıdere Mithatpaşa Caddesi ile 56 Sokak kavşağında bulunan beton boruda arıza meydana geldiği bildirildi.

Arıza nedeniyle 12 Aralık Salı günü saat 14.00 ile 13 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 arasında 24 saatlik su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kesinti Güzelbahçe İlçesi'nin tamamında etkili olurken, Narlıdere ilçesinin ise Limanreis Mahallesi'nde geçerli olacak.

Etiketler; #izmir #su kesintisi #izsu
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