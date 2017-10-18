İzmir'de 26 kişi FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 29’u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen 13 Ekim’de FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyon kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 53 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 29'u bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 26'sı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki 24 şüphelinin işlemleri sürüyor.