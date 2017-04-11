İzmir'de 27 eski polis FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de, FETÖ /PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ardından gözaltına alınan 30 polis ten 27'si tutuklandı.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 3 Nisan'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle açığa alınan ve haklarında yakalama kararı bulunan 32 emniyet mensubuyla ilgili çalışma başlattı. Karşıyaka, Buca, Ödemiş, Dikili, Gaziemir, Tire, Torbalı, ve Bornova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamalanan 30 kişiden 2'si serbest bırakılerken, 28'i adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, 28 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimiliğine sevk etti. Hakimlik 27 kişiyi tutuklarken, 1 kişiyi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bıraktı.



Firarda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.