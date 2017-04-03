İzmir'de 29 eski polise FETÖ gözaltısı

İzmir'de 29 eski polise FETÖ gözaltısı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce polislikten ihraç edilen ya da açığa alınan 29 kişi gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, emniyet yapılanmasına operasyon yaptı. Örgüt adına faaliyette bulundukları için daha önce meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 29 polis gözaltına alındı. 3 kişinin de arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan eski emniyet görevlileri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö
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