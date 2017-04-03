İzmir'de 29 eski polise FETÖ gözaltısı

İzmir'de FETÖ 'ye yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce polislikten ihraç edilen ya da açığa alınan 29 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, emniyet yapılanmasına operasyon yaptı. Örgüt adına faaliyette bulundukları için daha önce meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 29 polis gözaltına alındı. 3 kişinin de arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan eski emniyet görevlileri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.