İzmir'de 29 polis FETÖ'den gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 29 polis gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen 29 polis gözaltına alındı. Soruşturmada toplam 31 emniyet mensubu için gözaltı kararı bulunduğu, 2 kişinin halen arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.





