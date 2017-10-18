İzmir'de 3 bin kişi ile Atatürk portresi yapılacak

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, 28 Ekim Cumartesi akşamı Smyrna Meydanı’nda 3 bin kişi yan yana dizilerek Atatürk'ün renkli kalpaklı portresini oluşturacak. Aynı anda zeybek oynayacak 3 bin kişi, semt merkezlerinde, belediyenin spor tesislerinde prova yapıyor

İzmir'de 3 bin kişi ile Atatürk portresi yapılacak

Bayraklı Belediyesi'nin 28 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte saat 19.23’te 3 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak ardından da bir ilki gerçekleştirerek, Atatürk’ün renkli kalpaklı portresini oluşturacak. Bu projenin prova çalışmaları sürüyor. Farklı yaş gruplarındaki gönüllüler eğitmenler eşliğinde zeybek oynuyor. Öte yandan bu gösteri sonrası sanatçı Haluk Levent sahne alarak şarkılarını İzmirliler için seslendirecek. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, etkinlik için Cumhuriyet gönüllülerinin ara vermeden çalıştığını belirterek, “Yıllar boyu unutulmayacak etkinliğimize katılmak için Bayraklı’nın dışından da çok fazla başvuru oldu. Vatandaşlar, ‘Atatürk için, Cumhuriyet için bu etkinlikte ben de yer almak istiyorum’ dedi. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Yine Cumhuriyet Bayramımıza yakışır bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İzmir’in çiçekleri Bayraklı’da açacak. Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim akşamı Smyrna Meydanı’na bekliyoruz" dedi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #cumhuriyet bayramı
Önceki Haber
Vahşi cinayete kurban gitmişti, moda programına katılmış!
Sonraki Haber
Eşinin yakınmalarından bıktı, ormana kaçtı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.