İzmir'de 3 bin kişi 'iyilik' için buluştu

'İzmir'de İyilik Var Hareketi' etkinliğine katılan 103 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 3 bin gönüllü, Gündoğdu Meydanı'nda buluştu. Gönüllülerden bazıları kan bağışı yaptı, bazıları da çocuklara hediyeler verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla, 103 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 3 bin gönüllü, 'İzmir'de İyilik Var Hareketi'nin Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinliğine katıldı. Etkinliğe katılan gönüllülerden kimi Türk Kızılayı'nın standında kan bağışı yaparak hastalara umut olurken, kimileri de dağıttığı şeker ve oyuncaklarla çocukları mutlu etti. Geçen yıl 'İzmir'de iyilik var' sloganıyla yola çıkan derneklerin oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Ağı ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu, bu yıl teması engellilik olan 'İzmir'de İyilik Var Hareketi'nin yalnızca kenti değil tüm Türkiye'yi sarması dileğinde bulunarak herkesi iyilik yapmaya davet etti. Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, bir hafta süresince farklı kurum ve kuruluşların bu etkinliğe destek verdiğini anlattı. İzmir'deki dernek veya kulüp temsilcilerinin farklı yerlerde çöp topladığını ya da engelli merkezlerini ziyaret ederek yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Çimenli, şöyle konuştu:



"Amacımız yılda bir kez bile olsa iyiliği hatırlatmak. Bu yıl ilgi çok yoğun. Meydanda yaklaşık 3 bin kişi var. İyilik yapmak isteyenler kan, organ ve kök hücre bağışı standını ziyaret ederek neler yapabileceklerini öğreniyor. Biz belki küresel ısınmayı durduramayız ama komşumuzun hatırını sorup bir ihtiyacı için destek verebiliriz. Bu yıl engelliler için bir araya geldik. Gelecek yıl kadın, çevre, mülteciler ya da şiddet gibi alanlarda olumlu mesajlar verebiliriz. Şikayet etmek istemiyoruz. 'Ben yaparsam dünya değişir' diyoruz. Umuyoruz ki gelecek yıl daha da büyüyerek etkinliğimizi tam bir festival havasına dönüştüreceğiz."





GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ



Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelip #iyiliktedeengeltanımam, #izmirdeiyilikvar etiketlerini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapan üniversite öğrencileri, Kızılay'ın mobil kan bağışı birimine ilgi gösterdi. Dokuzuncu kez kan bağışı yaptığını söyleyen 26 yaşındaki Ömer Mert, bir iyilik yapmak için elinden geleni yerine getirdiğini söyledi. Üniversitede sosyal sorumluluk dersi aldıklarını anlatan Gizem Küçükkurt ise, düzenli kan bağışı yapamasa da sokakta gördüğü çocuklar için çok duyarlı olduğunu dile getirdi. Çocuklara süt ya da çikolata alarak ufak hediyelerle mutlu etmeye çalıştığını dile getiren Küçükkurt, Türk toplumunun bu konuda oldukça duyarlı olduğunu söyledi.





Her yaştan İzmirlinin güzel havayı fırsat bilerek destek verdiği buluşmada üniversite öğrencilerinden Gökçen Ceren Coşkun ve Elif Turan ise çocuklara çeşitli süs eşyaları ve oyuncaklar dağıttı.