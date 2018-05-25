İzmir'de 3 gün yağmur var

Meteoroloji'den birçok bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi. İzmir'de hava durumu hafta sonuna yağışlı girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri İzmir'de yağmur bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Kayseri, Sivas, Niğde çevreleri ve Sakarya'nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İzmir de hafta sonuna yağışlı girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri İzmir'de yağmur bekleniyor