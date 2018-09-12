İzmir'de 3 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen 2 otomobile çarptı. Zincirleme kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Samur (39) yönetimindeki 20 BB 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen Olcay Güler (28) yönetimindeki 35 AH 6338 plakalı ve Adem Küçükyılmaz (42) yönetimindeki 16 SVA 65 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 otomobilden 2'sinin sürücülerinin yanı sıra, otomobillerde bulunan Elif Ademoğulları (26), Hüseyin Ceylan, Halise Çiftçi (33) ile eşi Güler Onur Çiftçi (31) ve çocukları 1 yaşındaki Mehmet Umut Çiftçi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Küçükyılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.