İzmir'de 32 işyerine kumar baskını

İzmir'de yapılan operasyonda, 20 işyerinde tombala çekilişiyle kumar oynatıldığı belirlendi. 318 kişiye kumar oynamaktan, 23 kişiye de kumar oynatmaktan işlem yapıldı

İzmir'de 32 işyerine kumar baskını

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ildeki asayiş denetimleri kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü de ilde operasyonlarını sürdürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 194 polis, daha önceden kumar oynandığı için işlem yapılan 32 işyerine baskın yaptı. Bu işyerlerinden 20'sinde tombala çekilişiyle kumar oynatıldığı belirlendi. İş yerlerindeki kumar oynatmakta kullanılan malzemelere el konuldu. Ayrıca 318 kişiye kumar oynamaktan, 23 kişiye de kumar oynatmaktan işlem yapıldı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kumar
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