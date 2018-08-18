İzmir'de 34 işyerine kaçak sigara baskını!

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 2 bin 711 paket kaçak sigara ile yaklaşık 191 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'de 34 işyerine kaçak sigara baskını!
18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:03

Gelirleri terör ve organize suç örgütlerine aktarıldığı belirtilen kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik olarak ülke genelinde gerçekleştirilen Duman-5 operasyonu kapsamında, İzmir'de de 34 işyerinde arama yapıldı. Toplamda 88 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 711 paket kaçak sigara, 46 bin 750 adet paketlenmemiş sigara, yaklaşık 191 kilo kıyılmış tütün, 16 bin boş makaron, 24 paket nargile tütünü, 1 elektronik sigara ve 47 elektronik sigara likiti ile 15 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak sigara
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