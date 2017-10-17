İzmir'de 35 kişiye ByLock gözaltısı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'ye yönelik kent merkezi olmak üzere Kemalpaşa, Tire ve Ödemiş'te bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında göreve devam eden öğretmenlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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