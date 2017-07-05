İzmir'de 350 kilogram at eti ele geçirildi

İzmir'de metruk bir evde yaklaşık 350 kilogram at eti ele geçirildi

İzmir'de 350 kilogram at eti ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, zabıta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, 1196 Sokak'ta metruk bir evde kontrol gerçekleştirdi. Evin içerisinde ve buzdolabına konulmuş halde yaklaşık 350 kilogram at eti ele geçirildi. Etler, zabıta ekiplerince imha edildi.

Ekiplerin metruk eve düzenledikleri operasyondan bir süre önce kaçtığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #at eti
Önceki Haber
Türkiye'den bir cennet. Gören Maldivlere benzetiyor
Sonraki Haber
Foça'da el sanatları ve tekzip sergisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.