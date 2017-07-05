İzmir'de 350 kilogram at eti ele geçirildi

İzmir'de metruk bir evde yaklaşık 350 kilogram at eti ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, zabıta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, 1196 Sokak'ta metruk bir evde kontrol gerçekleştirdi. Evin içerisinde ve buzdolabına konulmuş halde yaklaşık 350 kilogram at eti ele geçirildi. Etler, zabıta ekiplerince imha edildi.



Ekiplerin metruk eve düzenledikleri operasyondan bir süre önce kaçtığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.